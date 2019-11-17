"حملة ما قصرتوا عيال زايد " تعبير شعبي عن وفاء أبناء حضرموت لدولة الإمارات

بيّن رئيس الحملة الشعبية ماقصرتوا عيال زايد في حضرموت الأستاذ محمد بوعيران، في تصريح لوسائل الإعلام : أن ”الحملة عبرت عن وفاء أبناء حضرموت، للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظير جهودهم التي بذلوها في مختلف الجوانب“.

كما كشف ”بوعيران“ عن أبرز الفعاليات التي تخللتها هذه الحملة الشعبية، ومن ضمنها إقامة حفل فني في حديقة الطفل بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بالإضافة إلى تزيين شوارع مديريات ساحل حضرموت بالوحات واليافطات العملاقة، والتي تحمل العديد من عبارات الشكر والوفاء لعيال زايد.

مؤكداً أن الحملة الشعبية ” ماقصرتوا عيال زايد“، ستستمر كل سنة في حضرموت، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته، وكذا الدعم الشعبي الواسع الذي حظيت به؛ بين أوساط شرائح المجتمع الحضرمي ولدى مسؤوليّها.