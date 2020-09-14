حملة مرتقبة على مستشفيات وصيدليات المنصورة

قررت مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، الاستعداد لتنفيذ حملة ميدانية للتفتيش على المنشآت والمرافق الصحية.

وطرح مسؤولو المديرية على مكتب الصحة في المنصورة، الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ الحملة والعمل على إنجاحها.

وتهدفت الحملة الرقابية للتفتيش على تطبيق المنشآت الصحية بالمديرية أعلى المعايير، لضمان جودة الخدمات الصحية.

ومن المرتقب أن تمتد الحملة إلى الصيدليات، ومخازن بيع الأدوية بالجملة، والوكالات، للتأكد من مدى التزامها لشروط الإنشاء، والتقيد بالتسعيرة الدوائية.