المشهد العربي

حملة مرتقبة على مستشفيات وصيدليات المنصورة

14 سبتمبر، 2020
0

قررت مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، الاستعداد لتنفيذ حملة ميدانية للتفتيش على المنشآت والمرافق الصحية.

وطرح مسؤولو المديرية على مكتب الصحة في المنصورة، الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ الحملة والعمل على إنجاحها.

وتهدفت الحملة الرقابية للتفتيش على تطبيق المنشآت الصحية بالمديرية أعلى المعايير، لضمان جودة الخدمات الصحية.

ومن المرتقب أن تمتد الحملة إلى الصيدليات، ومخازن بيع الأدوية بالجملة، والوكالات، للتأكد من مدى التزامها لشروط الإنشاء، والتقيد بالتسعيرة الدوائية.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

البحرين تستنكر استمرار الاعتداء الحوثي على السعودية

14 سبتمبر، 2020

النسي يطالب بالوقوف خلف محافظ العاصمة عدن ضد الفساد

14 سبتمبر، 2020

انتقالي تريم يطلع على سير العملية التربوية بالمديرية

14 سبتمبر، 2020

مقتل حوثيين هاجموا القوات الجنوبية في كرش

14 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق