حملة ميدانية لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين في لحج



لحج /صلاح بن غالب

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طورالباحه م/لحج حملة ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والتموينية وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.

وقال سعيد الهبوب مدير مكتب الصناعة والتجارة بطورالباحه : أن الحملة تأتي في سياق عمل المكتب بالمديرية وبإشراف مباشر من مديرعام المديرية لمراقبة تسعيرة التجار والباعه وأن هناك إستقرار نسبي للأسعار وتأرجح في أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

وأضاف انه تم عمل محضر موقع عليه كافه تجار الجملة بالمديرية بالالتزام بالتسعيرة المحددة ومن يخالف سوف يتحمل المسئولية .