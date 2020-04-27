عدن الغد

حملة نظافة شاملة تتواصل في شوارع مدينة تعز .

28 أبريل، 2020
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حملة نظافة شاملة تتواصل في شوارع مدينة تعز .

بتكليف من وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل لصندوق النظافة بتكثيف العمل لرفع المخلفات من شوارع المدينة علي مدار الساعة
وحتي هذه اللحظة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وعلى مدى 24 ساعة يواصل تكثيف أعماله بنظافة ورفع المخلفات من احياء وشوارع مدينة تعز
حيث شملت الحملة علي عدد من شوارع المدينة من جولة باب موسى وجسر حول الشجرة الممتد حتى جولة وادي المعسل، ومتابعه مباشره من المدير العام التنفيذي للصندوق الاستاذ عبدالله جسار ، وإشراف مباشر وميداني من مدير مشروع النظافة الأخ عبدالله اليوسفي..

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تتواصل تعز حملة شاملة شوارع في مدينة نظافة

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