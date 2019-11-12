حملة نظافة في كلية الحقوق بعدن ويتقدمها عميد الكلية

نظم طلاب كلية الحقوق بجامعة عدن، اليوم الاثنين الموافق 2019/11/11م حملة نظافة شاملة في الكلية، تحت إشراف عميد الكلية د.محمد صالح محسن، ونائبه لشؤون الطلاب د.صالح سريع باسردة، وبحضور مدير الأنشطة الطلابية بالكلية لبيب عبدالرحيم، وبالتنسيق مع صندوق النظافة وتحسين المدينة م/عدن.

وقد شملت الحملة تنظيف الواجهة الرئيسية للكلية من الأتربة والمخلفات ورشها بالمياه،

وتقدم عميد الكلية د.محمد صالح محسن، بالشكر لكل من شارك في هذه الحملة من الطلاب والطالبات، والذين أظهروا مدى حبهم للكلية، واهتمامهم بكل ما يصب في مصلحتها.

منوهاً، بأن مثل هذه الأنشطة تُعزز من روابط الألفة والمودة بين الطلاب أنفسهم وبينهم وبين عمادة الكلية والأساتذة من جهة أخرى، كما وتُعمق اعتزازهم بالانتماء لكليتهم.

كما توجه عميد كلية الحقوق د.محمد صالح محسن، بالشكر والتقدير لمدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن قائد راشد أنعم لتجاوبه الدائم مع عمادة الكلية في توفير ما يلزم من عمال نظافة وأدوات التنظيف وسيارات نقل القمامة.

مُشيراً، إلى أن هذه ما شهدته الكلية اليوم هي المرحلة الأولى من الحملة، وستعقبها حملة ثانية ستشمل طلاء الأرصفة، ثم ستليها حملات أخرى لتحسين المظهر الجمالي لحرم كلية الحقوق.