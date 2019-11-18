حملة واسعة تستهدف الباعة المخالفين في المكلا

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المكلا وتحت أشراف مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس/عوض أحمد بن هامل، وبحضور مدير مكتب الاشغال العامة بالمديرية المهندس/ خالد مبارك بن صالح؛ صباح اليوم حملة واسعة لتنظيف وإعادة ترتيب باعة الخضار والفواكه بشارع مسجد جامع الشرج بالمكلا. استهدفت الحملة رفع المخالفين من الباعة واصحاب البساط العشوائيين والمتواجدين في حواف الطريق والأماكن الغير مناسبة و شملت الحملة عملية ترتيب واسعة للشارع.

حيث تم نقل اماكن البساط والباعة الرجال إلى اماكنهم التي تم تخصيصها مسبقًا داخل السوق المركزي لبيع الاسماك والخضار والفواكه بالشرج، وتم نقل النساء مؤقتا الى الساحة المقابلة، الأمر الذي أدى إلى توسيع طريق سير المارة والمركبات، وتم ذلك بالتعاون مع أمن مديرية المكلا.

وتأتي الحملة في إطار تنسيق وتنظيم الشوارع الرئيسية بالمكلا وذلك في إطارالتعاون بين السلطة المحلية بمديرية المكلا ومكتب الاشغال العامة والطرق ومديرية أمن المكلا لما تقتضيه المصلحة العامة.

أشرف على الحملة ميدانيا مدير مكتب الأشغال العامة بمنطقة الشرج الأخ/ أنور قاسم الموسطي، ورئيس إدارة اللجان المجتمعية بمدينة المكلا الأخ /رشدي محمد باضاوي، وبحضور قوة مصاحبة من الامن العام بالمديرية.