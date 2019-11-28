حمى الضنك تفتك باهالي عدن ومصدر طبي يحذر من وصول مرض خطير الى المدينة ويدعو المنظمات الدولية الى التدخل الفوري

تفتك حمى الضنك بحياة مواطني عدن منذ ايام وسط صمت مخزي من قبل وزارة الصحة.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:حمى الضنك باتت تنتشر بمناطق ومديريات عدن.

واضافوا:وزارة الصحة اليمنية لاتحرك ساكنا جراء المرض الذي يتفشي بالمدينة.

وقال مصدر طبي لكريتر سكاي:ان مرض حمى الضنك المنتشر في الساحل الغربي خطير واكثر فتكا من حمى الضنك العادية.

واضاف:حمى الضنك يتم نقلها من الساحل الغربي اما بواسطة المقاتلين هناك او بوسط المواطنين الذين وصلوا عدن.

واختتم :نناشد المنظمات الدولية التدخل الفوري لانقاذ حياة الملايين كون عدن اصبحت منطقة وباء وسط تخاذل الشرعية والتحالف.