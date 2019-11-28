كريتر سكاي

حمى الضنك تفتك باهالي عدن ومصدر طبي يحذر من وصول مرض خطير الى المدينة ويدعو المنظمات الدولية الى التدخل الفوري

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 26 دقيقة
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(كريتر سكاي)خاص:

تفتك حمى الضنك بحياة مواطني عدن منذ ايام وسط صمت مخزي من قبل وزارة الصحة.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:حمى الضنك باتت تنتشر بمناطق ومديريات عدن.

واضافوا:وزارة الصحة اليمنية لاتحرك ساكنا جراء المرض الذي يتفشي بالمدينة.

وقال مصدر طبي لكريتر سكاي:ان مرض حمى الضنك المنتشر في الساحل الغربي خطير واكثر فتكا من حمى الضنك العادية.

واضاف:حمى الضنك يتم نقلها من الساحل الغربي اما بواسطة المقاتلين هناك او بوسط المواطنين الذين وصلوا عدن.

واختتم :نناشد المنظمات الدولية التدخل الفوري لانقاذ حياة الملايين كون عدن اصبحت منطقة وباء وسط تخاذل الشرعية والتحالف.

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كريتر سكاي

كريتر سكاي

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