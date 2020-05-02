اخبار السودان اليوم

حميدتي يبحث مع توت قلواك التطورات الأمنية بمنطقة أبيي

2 مايو، 2020
0
اللجنة الإقتصادية الطارئة تبدأ أعمالها

السودان اليوم:
أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إتصالاً بمستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الامنية توت قلواك مانيبي، على خلفية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.

وناقش حميدتي مع توت قلواك التطورات الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين خاصة الأحداث التي وقعت في منطقة ابيي والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين السودانيين.
وإتفق الجانبان على ضرورة ايجاد حلول جذرية ونهائية للمشكلة خلال اليومين القادمين، واكد الطرفان أن مثل هذه المشكلات التي تقع من حين لآخر لايمكن أن تؤثر على العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين الشقيقين.

في سياق مُتصل تقدم حميدتي بالتعازي الحارة لأسر الضحايا على فقدهم ووعد بحل جميع المشكلات حلاً نهائياً في القريب العاجل .
يذكر أن منطقة ابيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان قد شهدت خلال اليومين الماضيين بعض الاحتكاكات راح بسببها عدداً من الضحايا.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبيي الأمنية التطورات بمنطقة توت حميدتي قلواك مع يبحث

إقرا أيضا

Photo of أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق2مايو2020م

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق2مايو2020م

2 مايو، 2020
Photo of حماية المستهلك تطالب بدعم منتجي الالبان أعلاف من المخزون الاستراتيجي

حماية المستهلك تطالب بدعم منتجي الالبان أعلاف من المخزون الاستراتيجي

2 مايو، 2020
Photo of التونسي : المريخ لا يحتاج لاي لاعب أجنبي حاليا

التونسي : المريخ لا يحتاج لاي لاعب أجنبي حاليا

1 مايو، 2020
Photo of الشيوعيين ديل طلعوا كيزان ولاشنو؟

الشيوعيين ديل طلعوا كيزان ولاشنو؟

1 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق