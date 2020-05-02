حميدتي يبحث مع توت قلواك التطورات الأمنية بمنطقة أبيي

السودان اليوم:

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إتصالاً بمستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الامنية توت قلواك مانيبي، على خلفية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.

وناقش حميدتي مع توت قلواك التطورات الأمنية في المناطق الحدودية بين البلدين خاصة الأحداث التي وقعت في منطقة ابيي والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين السودانيين.

وإتفق الجانبان على ضرورة ايجاد حلول جذرية ونهائية للمشكلة خلال اليومين القادمين، واكد الطرفان أن مثل هذه المشكلات التي تقع من حين لآخر لايمكن أن تؤثر على العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين الشقيقين.

في سياق مُتصل تقدم حميدتي بالتعازي الحارة لأسر الضحايا على فقدهم ووعد بحل جميع المشكلات حلاً نهائياً في القريب العاجل .

يذكر أن منطقة ابيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان قد شهدت خلال اليومين الماضيين بعض الاحتكاكات راح بسببها عدداً من الضحايا.