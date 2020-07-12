حوثي يقتل مواطن أمام زوجته وأطفاله

في جريمة بشعة واستمرارا لمسلسل انتهاكاتها ضد المدنيين، أقدم أحد قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، على قتل مواطن بالرصاص الحي في عمران، شمالي اليمن ، أمام زوجته وأطفاله بعد قيامه بالتهجم على البيت واقتحام منزله.وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن ميليشيات الحوثي قتلت المواطن عبدالله صادق العصيمي، مساء السبت، في منطقة خيوان بمديرية حوث محافظة عمران.

وأكدت نقلا عن مصادر محلية، أن قياديا حوثيا يدعى فيشي بن زايد دروان مشرف منطقة خيوان أقدم مع مرافقيه على اقتحام منزل المواطن عبدالله صادق العصيمي وقتله بالرصاص الحي والمباشر أمام زوجته وأطفاله دون أسباب تذكر.

ويعمل المجني عليه العصيمي في مزرعة تابعة له بمنطقة خيوان مديرية حوث منذ فترة طويلة.

وبحسب المصادر، فإن المشرف الحوثي ومرافقيه بعد ارتكاب الجريمة غادروا المكان تاركين وراءهم جثة هامدة أمام نساء وأطفال لا يملكون من أمرهم شيئا.

وأشارت إلى أن الوضع مازال متوتراً بين الحوثيين وقبيلة بني صريم التي ينتمي إليها المواطن القتيل عبدالله العصيمي، حيث أبدى وجهاء وأبناء قبيلة بني صريم استنكارهم وتنديدهم لما قامت به ميليشيات الحوثي.

يذكر أن هذه الجريمة ليست الأولى في المديرية بل سبقتها أكثر من 12 جريمة قتل بنفس الهمجية في ظل صمت قبلي مريب.