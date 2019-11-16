عدن الغد

حيدان والخصم الجائر ياسيادة الرئيس

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 8 دقائق
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حيدان والخصم الجائر ياسيادة الرئيس

 
— كلما استبشرنا بالفرج واعتدال قائد اللواء الرابع حراسة منشآت العقيد سليم حيدان عن خروقاته وظلمه الجائر عن تحطيم هذا اللواء الذي يضم كوكبة محترمه من الضباط والأفراد بقيامه بالخصم الغير شرعي والذي يسيء إلى القيادة الشرعية والجيش الوطني الذي يدعي بانتمائه له والجيش براء منه ومن تصرفاته الغير قانونية.
– وأنني أتقدم نيابة عن أفراد اللواء الرابع حماية منشآت والذين حرموا من رواتبهم وبالخصم الذي لا يليق بالمواقف الشجاعة لهذا اللواء وحمايته لكل المنشآت الحيوية في العاصمة المؤقته عدن حتى ماقبل الأحداث الأخيرة وان منتسبي اللواء ضباطا وأفرادا الذين تحملوا عدم استلامهم رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر ويأتي العقيد سليم حيدان ويخصم نصف الراتب دون رحمة أو خوف من الله سبحانه وتعالى.
–إننا نناشد قيادة البلاد ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي بانصافنا من هذا القائد الذي تخلى عن الشرف العسكري وضرب بكل القوانين وتوجيهاتكم عرض الحائط..وأنني على ثقة بأنكم ستنصفون أفراد اللواء الرابع من هذا الخصم الجائر.

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الجائر الرئيس حيدان والخصم ياسيادة

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