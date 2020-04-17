4 مايو

خارجية الإنتقالي توجه رسالة للدول الخمس والمبعوث الاممي ومجلس الامن .. هذا ما جاء فيها

17 أبريل، 2020
0

كشف مصدر في الادارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عن توجيههم رسالة الى سفراء الدول الخمس الى اليمن، والى المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفثتس، والى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.

واوضح المصدر انهم شرحوا فيها طبيعة التحركات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع قوى داعمة للإرهاب في المنطقة، لاستهداف المحافظات الجنوبية المحررة، وسعيها لإعادة الفوضى والإرهاب اليها.

واكدت الرسالة ان هذه التحركات تمثّل تهديد علني للهدنة، وجهود السلام والاستقرار التي تقودها الأمم المتحدة في المنطقة، وتضاف الى سلسلة من الانتهاكات التي مارستها الحكومة اليمنية والتي حالت دون تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المصدر : للأسف ان “اندلاع الحرب قد بات وشيكا” وبتنا نبتعد بشكل حقيقي عن إمكانية التوصل الى إتفاق سياسي مستدام بسبب هذه التحركات والخروقات التي تقوم بها الحكومة.

واكدت رسالة خارجية المجلس التزامهم الكامل تجاه حماية الشعب الجنوبي من كافة التهديدات والمخاطر وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإنتقالي الاممي الامن الخمس توجه جاء خارجية رسالة فيها للدول ما هذا والمبعوث ومجلس

إقرا أيضا

Photo of عضو رئاسة الانتقالي " البيض " يواصل لقاءاته الدبلوماسية ويلتقي المبعوث السويدي الى اليمن

عضو رئاسة الانتقالي " البيض " يواصل لقاءاته الدبلوماسية ويلتقي المبعوث السويدي الى اليمن

17 أبريل، 2020
Photo of ميليشيا الحوثي تدفن عناصرها سرا بوادي جهران

ميليشيا الحوثي تدفن عناصرها سرا بوادي جهران

17 أبريل، 2020
Photo of انفجار انبوب ضخ مياه بالشارع الرئيسي بالمعلا

انفجار انبوب ضخ مياه بالشارع الرئيسي بالمعلا

17 أبريل، 2020
Photo of خبراء يضعون 3 سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد هادي..تعرف عليها

خبراء يضعون 3 سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد هادي..تعرف عليها

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق