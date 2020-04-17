خارجية الإنتقالي توجه رسالة للدول الخمس والمبعوث الاممي ومجلس الامن .. هذا ما جاء فيها

كشف مصدر في الادارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عن توجيههم رسالة الى سفراء الدول الخمس الى اليمن، والى المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفثتس، والى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.

واوضح المصدر انهم شرحوا فيها طبيعة التحركات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع قوى داعمة للإرهاب في المنطقة، لاستهداف المحافظات الجنوبية المحررة، وسعيها لإعادة الفوضى والإرهاب اليها.

واكدت الرسالة ان هذه التحركات تمثّل تهديد علني للهدنة، وجهود السلام والاستقرار التي تقودها الأمم المتحدة في المنطقة، وتضاف الى سلسلة من الانتهاكات التي مارستها الحكومة اليمنية والتي حالت دون تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المصدر : للأسف ان “اندلاع الحرب قد بات وشيكا” وبتنا نبتعد بشكل حقيقي عن إمكانية التوصل الى إتفاق سياسي مستدام بسبب هذه التحركات والخروقات التي تقوم بها الحكومة.

واكدت رسالة خارجية المجلس التزامهم الكامل تجاه حماية الشعب الجنوبي من كافة التهديدات والمخاطر وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.