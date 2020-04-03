عدن 24

خارجية الانتقالي تخاطب الحكومة الأميركية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة لمجابهة وباء كورونا

3 أبريل، 2020
0

خاطب رئيس مكتب الادارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة، كل من السيد مارك جرين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والدكتورة ألما جولدن، مساعد مدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للصحة العامة، والسيد ديفيد شينكر مساعد نائب، وزير الخارجية الأميركية في رسالة طالبت باسم المجلس الانتقالي الجنوبي دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لتزيد من الدعم الانساني والطبي لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وطالب مكتب العلاقات الخارجية الجهات الدولية باتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة لدعم البنية التحتية الصحية والغذائية للمدنيين في المحافظات الجنوبية في اليمن لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ستكون تبعاته هائلة على المدنيين في المدن الجنوبية التي عانت لسنوات ولازالت بسبب الحرب فيما يتخذ منها الملايين ملجئاً لهم، مع تعهّد المجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل انتقال المساعدات والدعم للبنى الصحية في مدن جنوب اليمن.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأميركية الانتقالي الحكومة الدولية العاجلة المساعدات تخاطب خارجية كورونا لتقديم لمجابهة والمنظمات وباء

إقرا أيضا

Photo of الانتقالي ينعي الأستاذ نصيب أحمد العامري الرئيس السابق لانتقالي حضرموت

الانتقالي ينعي الأستاذ نصيب أحمد العامري الرئيس السابق لانتقالي حضرموت

3 أبريل، 2020
Photo of خبير عسكري سعودي يحمل الإخوان سبب الهزائم والنكبات بمأرب والجوف

خبير عسكري سعودي يحمل الإخوان سبب الهزائم والنكبات بمأرب والجوف

3 أبريل، 2020
Photo of وفد من اللواء الخامس دعم وإسناد يصل حالمين وينهي قضية إعتداء في المديرية

وفد من اللواء الخامس دعم وإسناد يصل حالمين وينهي قضية إعتداء في المديرية

3 أبريل، 2020
Photo of كتلة الجمعية الوطنية أبين تزور عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية بأبين.

كتلة الجمعية الوطنية أبين تزور عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية بأبين.

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق