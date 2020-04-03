خارجية الانتقالي تخاطب الحكومة الأميركية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة لمجابهة وباء كورونا

خاطب رئيس مكتب الادارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة، كل من السيد مارك جرين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والدكتورة ألما جولدن، مساعد مدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للصحة العامة، والسيد ديفيد شينكر مساعد نائب، وزير الخارجية الأميركية في رسالة طالبت باسم المجلس الانتقالي الجنوبي دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لتزيد من الدعم الانساني والطبي لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وطالب مكتب العلاقات الخارجية الجهات الدولية باتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة لدعم البنية التحتية الصحية والغذائية للمدنيين في المحافظات الجنوبية في اليمن لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ستكون تبعاته هائلة على المدنيين في المدن الجنوبية التي عانت لسنوات ولازالت بسبب الحرب فيما يتخذ منها الملايين ملجئاً لهم، مع تعهّد المجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل انتقال المساعدات والدعم للبنى الصحية في مدن جنوب اليمن.