خاص.. بيان ناري صادر عن شباب قبيلة نهد بحضرموت حول اعلان الانتقالي الجنوبي “الادارة الذاتية” ⋆

“نخبة حضرموت” /خاص

اصدر شباب قبيلة نهد بمحافظة #حضرموت بيانا هاما يشمل التأييد والمباركة لاعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي الادارة الذاتية للجنوب.

وجاء في البيان الذي حصلت “نخبة حضرموت” على نسخة منه: نعلن تأييدنا الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي ونحييه على هذا البيان الشجاع الذي طالما وانتظرناه .

واهاب البيان بكافة شرائح المجتمع الحضرمي خاصة والجنوبي عامة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس عيدروس قاسم الزبيدي .

وجدد البيان التأكيد المطلق لبيان المجلس الانتقالي الداعي إلى إعلان حالة الطوارئ في العاصمة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة لإخراج الشعب من هذا الوضع المزري .

ودعا كافة أبناء حضرموت بجميع اطيافهم الحزبية والقبلية والسياسية إلى وحدة الصف وتوجيه كافة الجهود لمساندة المجلس الانتقالي الجنوبي والوقوف خلفه والإستعداد والجاهزية لكافة الاحتمالات ورهن إشارة القيادة السياسية والعسكرية .