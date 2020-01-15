خاص.. مساع إخوانية لتحويل سينما سبأ بتعز إلى محل تجاري

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن مساع إخوانية تحاول تحويل سينما سبأ إلى محل تجاري.

وبحسب مصادر “اليمن العربي”، طالب ناشطون الجهات المختصة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان بمنع البسط على السينما.

وقالت مصادر مقربة من مكتب الثقافة بتعز بأن هناك مساع لتحويل إحدى السينمات في تعز الى محل تجاري.

وأشار إلى أن مساع حزبية للإخوان في تعز لتحويل سينما سبأ الى مركز لبيع العسل.

وبين أن جهات كثيرة تعترض تحويل السينما في تعز الى محل تجاري.