خالد بن سلمان: ”كورونا“ فرصة أمام الحوثيين ليظهروا أنهم ليسوا أداة بيد إيران

حذر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، من أن عدم استجابة الحوثيين للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا، يعرّض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة.

وقال الأمير خالد في تغريدات له على ”تويتر“، إن ”عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرّض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة، وسيتحمل هو وزرها“.

وأضاف أن ”الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعاً لأحد، وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران“.

ان عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا اداة في يد ايران — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

ونوه إلى أن ”اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا، ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا“.

اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

وأشار إلى أنه ”بناء على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة لوقف إطلاق النار مدة أسبوعين“.

بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2020

وأعلن التحالف العربي، مساء الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، يدوم أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القرار جاء دعما لقرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي“.

من جانبه، شدد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على أنه ”يجب على الحوثيين الاستجابة لمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسلطتهم، وخاصة من مخاطر فيروس الكورونا ومنع انتشاره، وإثبات عدم ولائهم لإيران، أو تحمل مسؤولية رفضها أمام الشعب اليمني الأصيل الذي لم ولن يقبل التبعية لأحد“.

وأضاف آل جابر في تغريدات له على ”تويتر“: ”تهدف مبادرة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف إطلاق نار دائم في اليمن وخطوات بناء الثقة“.