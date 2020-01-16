المشهد العربي

خالد بن سلمان يلتقي طارق صالح في السعودية

16 يناير، 2020
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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
و بحث اللقاء، التعاون المشترك لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي إضافة إلى سلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة أي أعمال إرهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً.
وتطرق اللقاء، إلى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف إطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي.

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