خبار كورونا : آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة.. ناينجولان في خطر ونجوم برشلونة يرضخون للأزمة

سبورت 360 – يلعب نجوم كرة القدم دوراً فعالاً في توعية الجمهور بضرورة البقاء في منازلهم في الفترة الحالية لمحاولة تخطي العالم أجمع كارثة كورونا ” كوفيد – 19 “.

في الوقت ذاته يخرج عدد من اللاعبين للتحدث للجمهور من الحجر الصحي لمحاولة طمأنة عشاقهم على حالتهم و منهم من كان الفيروس المستجد قد نال منه مثل الأرجنتيني باولو ديبالا.

نجوم برشلونة يوافقون على تخفيض أجورهم بشرط حاسم

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن موافقة نجوم فريق برشلونة على تخفيض رواتبهم السنوية ولكن بشروطهم وليس شروط إدارة النادي.

وتعرضت الكرة الأوروبية بل العالمية لضربة كبيرة بعد انتشار وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تأجيل كافة البطولات سواء المحلية أو القارية أو حتى العالمية.

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ميسي يستعين بأطفاله لدعوة الجميع بالبقاء في منازلهم

يقوم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بدوره المجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ضرب قارة أوروبا والعالم أجمع.

وتعرضت كرة القدم لضربة قاسية بعد تأجيل جميع المنافسات المحلية والقارية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ويلتزم الجميع الآن البقاء في منازلهم من أجل حماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بالفيروس.

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تقارير طبية تكشف سلامة نجم النصر

أكد الجهاز الطبي بقيادة لنادي النصر السعودي، بقيادة البرتغالي بازيل روبيرو سلامة عبدالله الخيبري لاعب وسط الفريق، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

وكانت تقارير طبية، أشارت إلى أن الخيبري يعاني من تمزق في الأربطة تعرض له منذ الشهر الماضي.

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حياة ناينجولان الشخصية في خطر بسبب فيروس كورونا

صرح البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي المعار إلى صفوف كالياري بأنه يعيش أوقاتاً صعبة بسبب وباء فيروس كورونا الذي قد يصيب زوجته المصابة بالسرطان.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباريات الكالتشيو لأجل غير مسمى بسبب انتشار وباء كورونا في إيطاليا.

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الاتحاد الإيطالي يحارب من أجل عدم إلغاء الدوري هذا الموسم

صرح جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه يأمل في عودة الموسم في شهر يوليو أو أغسطس المقبل، مؤكداً بأن إلغاء الكالتشيو سيعد بمثابة الهزيمة بالنسبة له.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الدوري لأجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

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بونوتشي يطمئن جماهير يوفنتوس في المعركة ضد الكورونا

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بالأيام الصعبة التي يقضيها بعيداً عن كرة القدم ولكنه أكد أن فترة الحجر الصحي انتهت دون أن تظهر عليه أو على أعضاء الفريق الآخرين أية أعراض.

ودخل الفريق الأبيض والأسود في حجر صحي كامل طوال الأسبوعين الماضيين بعد اكتشاف إصابة دانييلي روجاني بالكورونا وكان أول لاعب تظهر عليه نتيجة إيجابية لمرض Covid -19.

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هكذا يقضي يوفيتش نجم ريال مدريد فترة العزل الصحي في صربيا

عاد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد ليتكلم لأول مرة ويظهر علناً بعد عودته إلى صربيا، وذلك بعد مشاكل تسبب بها بعودته.

وكان النجم الصربي الشاب صاحب الـ22 عاماً قد تعرض لانتقادات حادة بعد ظهوره في شوارع العاصمة بلجراد متحدياً التعليمات والقرار الخاص بوقت الحظر.

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مبابي أكثر المتضررين مالياً من الكورونا .. وميسي ورونالدو يتصدران أعلى الأجور

نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقريراً عن نجوم كرة القدم الأعلى أجراً في عالم الساحرة المستديرة في عام 2019، ولا يوجد جديد فيما يتعلق بالمراكز الثلاثة الأولى التي يتواجد بها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

ومن بين المفاهيم التي أبرزتها الصحيفة ذائعة الصيت هي تسليط الضوء على مقدار الأرباح التي يدخلها هؤلاء اللاعبين من خلال حقوق الصورة والإعلانات، فميسي نجم برشلونة ورونالدو نجم اليوفي هما اللاعبان الوحيدان اللذان يحققان دخلاً سنوياً يتجاوز الـ100 مليون، وبالتحديد 131 مليوناً و118 مليوناً على التوالي فيما يخص كليهما.

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خسارة مالية كبيرة بانتظار مانشستر يونايتد بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا في خسائر مالية فادحة لكافة العاملين في المنظومة الرياضية حول العالم، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في محاولة لمُحاصرة الفيروس القاتل، وكان من بين المتضررين نادي مانشستر يونايتد.

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باريس سان جيرمان يعاني..أزمة كورونا تُقرب مبابي من ريال مدريد

يحتل النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صدارة قائمة المطلوب التعاقد معهم في ريال مدريد، ويبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم ستكون سبباً في إتمام خطوة انضمام مبابي للريال المرتقبة.

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ديبالا يُطمئن مُحبيه على حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا

طمئن باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، جماهيره على حالته الصحية، وذلك بعد أيامٍ من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا “كوفيد – 19”.

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الفيفا يبدأ أولى خطواته لتغيير موعد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تغيير موعد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تفشي فيروس كورونا.

وشهد الموسم الحالي مجموعة من التغييرات في عالم كرة القدم، بعد توقف جميع الدوريات الكبرى بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وأولمبياد طوكيو وكوبا أمريكا إلى العام المقبل.

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برايثوايت يكشف كيف استفاد من توقف النشاط في برشلونة بسبب كورونا

أكد مارتين برايثوايث، المُهاجم الدنماركي المُنضم حديثاً لنادي برشلونة، على أنه استفاد من فترة توقف التدريبات الجماعية في برشلونة بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكداً على أن تدريبه بشكل مُنفرد ساهم في خسارته لبعض الوزن.

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