خبر صادم.. صالات الأفراح تفتح ابوابها مجددا في عدن

في اجراء متسرع وغير مدروس اعادت صالات الافراح فتح ابوابها امام المواطنين في عدن.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان صالات الافراح اعادت فتح ابوابها رغم قرار الحزام الامني باغلاقها.

واضافوا:صالات الافراح بينها قاعة ا،ل،م بالمنصورة فتحت ابوابها لاستقبال المواطنين و لاقامة الاعراس.

واختتموا: يبدأ الفرح الساعة ٤ عصرا وينتهي ٨ مساء.

واصدر الحزام الامني قرارا قضى باغلاق اسواق القات وصالات الافراح لمنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا ولكن هذا لم يطبق سوى ايام معدودة بحسب المواطنين.