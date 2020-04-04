كريتر سكاي

خبر صادم.. صالات الأفراح تفتح ابوابها مجددا في عدن

4 أبريل، 2020
0

كريتر سكاي/خاص:

في اجراء متسرع وغير مدروس اعادت صالات الافراح فتح ابوابها امام المواطنين في عدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان صالات الافراح اعادت فتح ابوابها رغم قرار الحزام الامني باغلاقها.
واضافوا:صالات الافراح بينها قاعة ا،ل،م بالمنصورة فتحت ابوابها لاستقبال المواطنين و لاقامة الاعراس.
واختتموا: يبدأ الفرح الساعة ٤ عصرا وينتهي ٨ مساء.
واصدر الحزام الامني قرارا قضى باغلاق اسواق القات وصالات الافراح لمنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا ولكن هذا لم يطبق سوى ايام معدودة بحسب المواطنين.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابوابها الأفراح تفتح خبر صادم صالات عدن في مجددا

إقرا أيضا

Photo of المشوشي يزور مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية

المشوشي يزور مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية

4 أبريل، 2020
Photo of نائب وزير الداخلية السابق يوضح بشأن ملكيته لمنزله المنهوب

نائب وزير الداخلية السابق يوضح بشأن ملكيته لمنزله المنهوب

4 أبريل، 2020
Photo of جمعية فلكية..ظهور بدر عملاق الثلاثاء القادم باللون الاحمر في سماء

جمعية فلكية..ظهور بدر عملاق الثلاثاء القادم باللون الاحمر في سماء

4 أبريل، 2020
Photo of عاجل :انفجار عبوة ناسفة في مدينة إنماء

عاجل :انفجار عبوة ناسفة في مدينة إنماء

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق