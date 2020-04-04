كريتر سكاي
خبر صادم.. صالات الأفراح تفتح ابوابها مجددا في عدن
كريتر سكاي/خاص:
في اجراء متسرع وغير مدروس اعادت صالات الافراح فتح ابوابها امام المواطنين في عدن.
في اجراء متسرع وغير مدروس اعادت صالات الافراح فتح ابوابها امام المواطنين في عدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان صالات الافراح اعادت فتح ابوابها رغم قرار الحزام الامني باغلاقها.
واضافوا:صالات الافراح بينها قاعة ا،ل،م بالمنصورة فتحت ابوابها لاستقبال المواطنين و لاقامة الاعراس.
واختتموا: يبدأ الفرح الساعة ٤ عصرا وينتهي ٨ مساء.
واصدر الحزام الامني قرارا قضى باغلاق اسواق القات وصالات الافراح لمنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا ولكن هذا لم يطبق سوى ايام معدودة بحسب المواطنين.