اخبار السودان اليوم

خبير إقتصادي : مشكلة الدقيق لشح النقد الأجنبي

Photo of ahmed ahmed منذ 9 دقائق
0 أقل من دقيقة
القمح

السودان اليوم :

عزا الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استمرار مشكلة دقيق الخبز التي تشهدها الولاية وبعض ولايات السودان لعدم توفر النقد الأجنبي لدى بنك السودان.

وأضاف بوب في تصريح بحسب (سونا) أن سوق النقد الأجنبي في البلاد لم يشهد استقراراً منذ فترة طويلة لعدة أسباب منها انفصال الجنوب الذي فقد السودان بموجبه أكثر من 90% من مصادر النقد الأجنبي الذي كان يمكن أن يوظف في تغطية الاستهلاك السنوي للبلاد من الدقيق والبالغ 2.9 مليون طن بجانب وجود بعض الشركات التي يمتلكها أجانب وتقوم بتحويل أرباحها من العملة المحلية إلى الدولار ومن ثم تحويلها إلى الخارج وغير ذلك من الأسباب، داعياً المسؤولين للكف عن التصريحات السالبة والتي من شأنها أن تفاقم أزمة النقد الأجنبي والتي من بينها تصريح وزير الصحة بوقف صادر الماشية وتصريح وزير المالية بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يكفي لمدة إسبوع، مما يحفز السوق الموازي في البلاد لرفع سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، لافتاً إلى أن حل الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يكمن في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، موضحاً أن الخطوة تساهم في حصول السودان على مساعدات ومنح وقروض ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين لاحتواء مشاكله الاقتصادية كافة وإلا سيكون الحل عصي على الفريق الاقتصادي بالبلاد والذي سيكون دائر في حلقة مفرغة.







تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إقتصادي الأجنبي الدقيق النقد خبير لشح مشكلة

مقالات ذات صلة

Photo of الأصم: لابد من الحراك الجماهيري لحراسة الثورة…

الأصم: لابد من الحراك الجماهيري لحراسة الثورة…

منذ 11 ساعة
Photo of جبرة يكشف عن الفريق المرشّح للفوز بديربي الممتاز

جبرة يكشف عن الفريق المرشّح للفوز بديربي الممتاز

منذ 12 ساعة
Photo of مدافع الأهلي المصري السابق يقترب من الهلال

مدافع الأهلي المصري السابق يقترب من الهلال

منذ 13 ساعة
Photo of لاعبو المريخ بصوتٍ واحد : نفكّر في العلامة الكاملة أمام الهلال

لاعبو المريخ بصوتٍ واحد : نفكّر في العلامة الكاملة أمام الهلال

منذ 14 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق