خبير إماراتي : حكومة الشرعية عاجزة بفعل سيطرة الاخوان عليها

اكد الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، على عجز الحكومة الشرعية مشيرا الى ان إن حكومة الشرعية لن تنجز أي شئ وذلك في ظل إدارتها من قبل جماعة الإخوان وقوى إقليمية -قطر وتركيا .

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “التحالف العربي يؤكد حرصه على الاستقرار وحقن الدماء ويطالب الجميع بتنفيذ اتفاق الرياض للمصلحة. كنت أرجو أن يشير التحالف للذين يتعاملون مع أعداء التحالف من الشرعية لإفشال الاتفاق”.

وأضاف: “التحالف لديه ملفات هامة، لا يبدو أن الشرعية المدارة من الإخوان وقوى إقليمية ستنجز الكثير”.