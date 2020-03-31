خبير اقتصادي يسبب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 43.5%.

ارجع الخبير الاقتصادي د.محمود جباري اسباب تراجع اسعار المشتقات النفطية بعدن الى ما شهدته الاسواق المحلية من كسر لآلية احتكار توريد المشتقات.

وقال د. محموز بمقال تلقى محرر عدن تايم نسخه منه “ان كسر الاحتكار الذي ظل مهيمناً على سوق استيراد المشتقات النفطية، وخلال بضعة أسابيع من ذلك( كسر الاحتكار)، من قبل شركة فامبا للمشتقات النفطية، متغلبة بعد معركة مع قوى الفساد الذي ظل محتكراً لاكثر من عقد من الزمن،بحكمٍ قضائي صدر بتاريخ 10/3/2020، سمح بموجبه لناقلة فريت مارج التابعة لشركة فامبا،بتفريغ حمولتها البالغ 36 الف طن متري من مادة البترول، و21 الف طن متري من مادة الديزل، بعد تسديدها للجمارك ومستحقات الحكومة لما يقرب من 2 مليار ريال، مع دفع تكاليف التاخير 25 الف دولار عن كل يوم.

وفند الخبير .د. محمود دعوى ان تكون انخفاض اسعار المشتقات عائد للانخفاض العالمي الذي تعانيه اسواق المشتقات، موضحا انه سبق وان حدثت انخفاضات في اسعار المشتقات النفطية عالمياً، ولكن ظلت اسعاره في بلادنا تتراوح مكانها ان لم يتزايد، يعقبه دورات من الازمات وغياب النفط في السوق المحلية، وانتعاش لسوق السوداء، وباسعار اثقلت كاهل المواطن، سيما والنفط ومشتقاته له انعكاساً على اسعار السلع والخدمات والمرتبطة بمعيشة الناس.