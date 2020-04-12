ابابيل نت

خبير اقتصادي يكشف اثار كارثية جراء اغلاق المنافذ بين المحافظات اليمنية

12 أبريل، 2020
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دعا محلل اقتصادي إلى تدارس إبعاد وإجراءات ما قررته السلطات المحلية في عدن والمحافظات من جانب الشرعية أو المجلس الانتقالي.

ولفت المحلل الاقتصادي صالح الجفري إلى قرار اغلاق المنافذ بين المحافظات اليمنية كواحد من القرارات المتخذة اثر الكشف عن اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وقال : الكثير من السلع والخدمات التي تنتقل بين المحافظات يجب التفكير بكيفية التعامل معها وضمن آليات تؤمن سلامة المنتجات والناقلات وسائقي وسائل النقل هذه بمعنى توفر إجراءات الفحص والتعقيم من الاجهزة والمعدات وغيرها في مداخل عدن ،ودون ذلك أن تتخيلوا اسعار الخضار والفواكه وحدها على سبيل الذكر لا الحصر كم سترتفع في ظل الإغلاق ومحدودية العرض منها الأمر الذي سيضيف معاناة السكان في المدينة” .

ودعا الجفري السلطة المحلية وقيادة المجلس الانتقالي في محافظة عدن أن يرتقوا الى مستوى الخطر الداهم لفيروس(كورونا) الذي يتهدد حياة الجميع ، مشيرا ان حالة الانقسام ستؤثر بشكل مدمر على حياة الناس في ظل أوضاع المدينة المهترئة .

وقال : عليكم تجاوز كل خلافاتكم وتوحيد جهودكم في مواجهة ومحاصرة هذا الوباء والعمل على توفير الحد اللازم لتأمين ما يمكن من الخدمات الضرورية لحاجة السكان في مدينة عدن.

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