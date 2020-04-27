خبير سعودي: الانتقالي قام بصعق كهربائي للشرعية .. ويحذرها من الثانية

4مايو/ خاص

علق الخبير الاستراتيجي العسكري السعودي الدكتور زايد العمري على تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي واعلانه الادارة الذاتية للجنوب وبيان التحالف الداعي لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال العمري في تغريدة له على تويتر: ما قام به المجلس الانتقالي يعد عبارة عن صعق كهربائي لقلب الشرعية حتى اتى بيان التحالف العربي الذي أعاد قلب الشرعية الى الوضع الطبيعي.

واضاف: الان الامر متروك للشرعية ان توجه البوصلة إلى الاتجاه الصحيح (صنعاء)وتقود مسيرة التحرير والا فان الصعقة الثانية ستكون اكثر ألمًا.