4 مايو

خبير سعودي يطالب بتقليص نفوذ حزب الاصلاح وحل جيش الشرعية ابتداءِ بالمقدشي

4 مايو 4 مايو منذ 15 دقيقة
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الإثنين – 25 نوفمبر 2019 – الساعة 12:15 م بتوقيت اليمن ،،،



4مايو/ متابعات

طالب الخبير الاستراتيجي والعسكري السعودي العميد حسين الشهري بحل “الجيش الوطني” المحسوب على الشرعية بالكامل، ابتداء من وزير الدفاع الحالي الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وقال الشهري، خلال كلمة ألقاها في ندوة للجمعية السعودية للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياض، حول توصيات وحلول الملف اليمني، إن القوات الحالية غير فاعلة، مستدلا بتصريح وزير الدفاع المقدشي، أن 70 % من أفراد الجيش في المنازل.

وشملت مطالب العميد الشهري حل الحكومة بكامل عناصرها في الداخل والخارج، وتشكيل حكومة وطنية وفقا لاتفاق الرياض ويكون أعضاؤها مستقلين ولا ينتمون لأحزاب.

وطالب أيضا بالحد مما سماه “نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة واحتواء حزب المؤتمر الشعبي”، مشيراً إلى أن من سيستعيد مناطق الهضبة من قبضة مليشيا الحوثي هم جيران السعودية من أتباع المذهب الزيدي، حد قوله.

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ابتداء الاصلاح الشرعية بالمقدشي بتقليص جيش حزب خبير سعودي نفوذ وحل يطالب
4 مايو

4 مايو

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