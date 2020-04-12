المشهد العربي

خبير سعودي يكشف كواليس طلب غريب من مذيع بالفضائية اليمنية

12 أبريل، 2020
0

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي عبدالله غانم القحطاني، اليوم، كواليس طلب مذيع بالفضائية اليمنية بعدم الحديث عن المواليين لتركيا وقطر وذلك بعد حديثه عن الخيانات التي قام بها حزب الإصلاح مؤخرًا.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الفضائية اليمنية، طلبوا مشاركة هاتفية؛ بدأ الكلام وانتهى ولم افهم ما هو المطلوب! هل هو ان أنتقد التحالف الذي أعلن الهدنة باليمن لمواجهة الوباء،أم أن لا انتقد المتعاونين مع تنظيم قطر وتركيا؟ أم ماذا؟! أخيراً السيد المذيع علق قائلاً تمنيت كلام آخر وليس حكي تغريدات”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اليمنية بالفضائية خبير سعودي طلب غريب كواليس مذيع من يكشف

إقرا أيضا

Photo of ضحية جديدة للاعتداءات الحوثية في عزلة المشاريح

ضحية جديدة للاعتداءات الحوثية في عزلة المشاريح

12 أبريل، 2020
Photo of حظر التجوال في المكلا بإشراف رؤساء الأحياء

حظر التجوال في المكلا بإشراف رؤساء الأحياء

12 أبريل، 2020
Photo of بعد التصعيد الإخواني.. انتقالي سقطرى يدعو لاجتماع عاجل

بعد التصعيد الإخواني.. انتقالي سقطرى يدعو لاجتماع عاجل

12 أبريل، 2020
Photo of الاتحاد: مساعدات إماراتية لـ2000 مرفق صحي

الاتحاد: مساعدات إماراتية لـ2000 مرفق صحي

12 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق