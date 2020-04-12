خبير سعودي يكشف كواليس طلب غريب من مذيع بالفضائية اليمنية

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي عبدالله غانم القحطاني، اليوم، كواليس طلب مذيع بالفضائية اليمنية بعدم الحديث عن المواليين لتركيا وقطر وذلك بعد حديثه عن الخيانات التي قام بها حزب الإصلاح مؤخرًا.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الفضائية اليمنية، طلبوا مشاركة هاتفية؛ بدأ الكلام وانتهى ولم افهم ما هو المطلوب! هل هو ان أنتقد التحالف الذي أعلن الهدنة باليمن لمواجهة الوباء،أم أن لا انتقد المتعاونين مع تنظيم قطر وتركيا؟ أم ماذا؟! أخيراً السيد المذيع علق قائلاً تمنيت كلام آخر وليس حكي تغريدات”.