صحيفة الأيام

خبير سعودي ينتقد تسليم الإصلاح معسكر إستراتيجي في الجوف للحوثيين

4 أبريل، 2020
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انتقد الخبير العسكري السعودي اللواء عبدالله القحطاني بشدة، تسليم قوات تابعة لحزب الإصلاح اليمني معسكر اللبنات الإستراتيجي، لمليشيات الحوثي دون مقاومة.

وقال القحطاني في مقابلة مع قناة ”اليمن اليوم“ تعليقًا على انسحاب قوات الإصلاح الإثنين الماضي من معسكر اللبنات، الواقع بين محافظتي الجوف ومأرب إن ”مليشيا الإخوان هم السبب في التحاذل والهزائم والنكبات… فهم لا يريدون زوال الحوثي… فهم لم يفعلوا شيئا على الواقع“.

وأضاف الخبير العسكري، أن الإخوان في حزب الإصلاح ”لا يريدون أن يصل اليمن إلى بر الأمان…  فالإخوان لو أرادوا زوال الحوثي، فهم بهذا المعنى يريدون زوال التنظيم القطري والمدد التركي، والإيراني، والتخابر مع الأعداء المعروفين…“.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر قبلية، أن نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر، أمر القوات التابعة له في معسكر اللبنات، بالانسحاب، والتوجه الى أبين.

وحاول ناشطون من حزب الإصلاح تحميل قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي تحميل سيطرة الحوثيين على معسكر اللبنات، وهو ما نفاه محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي مفندًا تلك الاتهامات.

وانسحب مقاتلو حزب الإصلاح بشكل مفاجئ من معسكر اللبنات، بزعم قصف المعسكر من قبل طيران التحالف العربي، مما مكّن مسلحي الحوثي من السيطرة بسهولة على المعسكر الإستراتيجي.

المصدر: إرم نيوز

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