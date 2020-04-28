عدن 24

خبير عسكري: إعادة تشكيل الشرعية أهم من تنفيذ أي اتفاق

28 أبريل، 2020
0

عدن24-خاص
دعا الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي إلى إعادة تشكيل حكومة الشرعية مؤكدا أن ذلك أهم من تنفيذ أي اتفاق.
وفي تغريدة له على تويتر قال الكعبي:” بوضع الشرعية الحالي سنخسر الجنوب لصالح الأحزاب والتنظيمات الإرهابية وقوى اقليمية كما ضاع الشمال.”
وأضاف:” إعادة تشكيل الشرعية التي شرعنها التحالف العربي اهم من تنفيذ اي اتفاق.”
وتابع:” وجود حكومة وطنية ونزيهة يضمن نجاح التحالف.”
واختتم حديثه بالفول:” الشرعية الحالية غير مؤهلة لقيادة المرحلة.”

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أهم أي إعادة اتفاق الشرعية تشكيل تنفيذ خبير عسكري من

إقرا أيضا

Photo of  قيادات إخوانية تعود إلى أحضان مليشيا الحوثي في صنعاء

 قيادات إخوانية تعود إلى أحضان مليشيا الحوثي في صنعاء

28 أبريل، 2020
Photo of  الوالي يطمئن على مصاب حريق الكهرباء ويبحث آلية حل مشكلة النظافة بمستشفى الجمهورية وتجهيزات قسم الحجر الصحي (صور)

 الوالي يطمئن على مصاب حريق الكهرباء ويبحث آلية حل مشكلة النظافة بمستشفى الجمهورية وتجهيزات قسم الحجر الصحي (صور)

28 أبريل، 2020
Photo of  مسيرات حاشدة في حضرموت تأييدا لإعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب (صور)

 مسيرات حاشدة في حضرموت تأييدا لإعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب (صور)

28 أبريل، 2020
Photo of قوات النخبة تضبط شحنة أسلحة قادمة من مأرب في طريقها للمكلا

قوات النخبة تضبط شحنة أسلحة قادمة من مأرب في طريقها للمكلا

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق