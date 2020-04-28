خبير عسكري: إعادة تشكيل الشرعية أهم من تنفيذ أي اتفاق

عدن24-خاص

دعا الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي إلى إعادة تشكيل حكومة الشرعية مؤكدا أن ذلك أهم من تنفيذ أي اتفاق.

وفي تغريدة له على تويتر قال الكعبي:” بوضع الشرعية الحالي سنخسر الجنوب لصالح الأحزاب والتنظيمات الإرهابية وقوى اقليمية كما ضاع الشمال.”

وأضاف:” إعادة تشكيل الشرعية التي شرعنها التحالف العربي اهم من تنفيذ اي اتفاق.”

وتابع:” وجود حكومة وطنية ونزيهة يضمن نجاح التحالف.”

واختتم حديثه بالفول:” الشرعية الحالية غير مؤهلة لقيادة المرحلة.”