خبير عسكري: السعودية لن تسمح بوجود سلاح إيراني في حدها الجنوبي



استماع – رعد الريمي

شكك اللواء مستور الأحمدي الخبير العسكري السعودي باستجابة الجماعة الانقلابية الحوثية لدعوات السلام الدولية مقللا من فرص تلك الدعوات في ان تشكل تلك الخطوات بارقة أمل للشأن اليمني وخاصة من قبل الحوثيين، مستدلا على ذلك بالتجارب السابقة التي فشلت وان كل الاتفاقات السالقة حرص فيها إيران على افشالها باي طريقة كانت.

وقال الأحمدي في لقاء متلفز: لا اتوقع أن يستجيب الحوثيين، ولن يتسمح ايران لهم ان يكونوا ضمن محادثات سلام نظرا لكون هذه المحادثات تفترض متطلبات على الأرض منها نزع السلاح.

وأضاف الأحمدي ان الحوثي بوضعه الحالي من الصعوبة بمكان ان يكون مع السلام وانما ما يتم عرضه قائم للدلالة على أن المملكة العربية السعودية لديها رغبة جانحة للسلام للشأن اليمني.

وتابع الأحمدي إن المملكة العربية السعودية عندما دعت للسلام جاءت استجابة لدعوة المبعوث الدولي جريفت المتزامنة معا ما يعيشه العالم من جائحة كورونا وجاءت دعوة السلام عبر سفير السعودي آل جابر شريطة ان تكون بين الجميع وان المملكة العربية السعودية لن تلعب في هذه الدعوة دور الوسيط نظرا لكونها قائدة التحالف العربي.

وأوضح الأحمدي إن دعوات المملكة العربية للحكومة وبقية اطراف الصراع ليست جديدة وأن المملكة لطالما ما دعت للسلام شريطة ان تكون محادثات على اسس واضحة تستند على القرارات الدولية ، وان المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لم يدخل اليمن لمناصرة طرف ضد آخر وإنما لإعادة الشرعية لحكم البلد

ونوه الأحمدي إلى ان السعودية ليست تعادي في تعاملها بشأن اليمني إلا الحوثيين نظيرا لانقلابهم على الدولة وارتهانهم لأجندة إيران، وان اي محادثات سلام ستكون مبنية على القرارات الدولية ولن تقبل السعودية بوجود سلاح إيراني على حدود جنوبها.

