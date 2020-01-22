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خبير عسكري : حديث الشرعية عن جبهة نهم يهدف إلى إفشال اتفاق الرياض

22 يناير، 2020
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انتقد الناشط السياسي العميد خالد النسي، حديث حكومة الشرعية ومليشياتها الإخوانية الكاذب عن جبهة نهم.

وكتب النسي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏”بعد خمس سنوات حرب وحصولهم على كل الدعم من دول التحالف مازالوا يتحدثون عن جبهة نهم وبنفس الأسطوانة المكررة”.

وتابع: “مع هذا فإن حديثهم اليوم عن جبهة نهم هي لتحقيق مكاسب فقط منها، إن هناك عداء بينهم وبين الحوثي وهذا كذب وأنهم مستهدفون وبحاجه إلى دعم وأيضاً لخلط الأوراق لإفشال اتفاق الرياض”.

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