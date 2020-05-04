خبير عسكري خليجي : التصعيد الاخواني بسقطرى مرفوض ونتيجته محسومة

دعا الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي الشرعية للاهتمام بمكافحة كورونا بدلا من التصعيد في سقطرى الذي نتيجته محسومة.

وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر: لم نعد نسمع عن أعمال قتاليه للجيش الوطني ضد الحوثه حتى وان كانت ملفقه .

وتابع قائلا:الانظار تتجه صوب سقطرى وشبوه لا أتوقع أن من فشل في البر .. مأرب والشمال سينجح في البحار.

واضاف: ليت الحكومه تهتم بمكافحة وباء كورونا بدل أن تصعد في سقطرى لان النتيجه محسومة ..ووجود الاخونج غير مقبول وغير مستساغ.