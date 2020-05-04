عدن تايم

خبير عسكري خليجي : التصعيد الاخواني بسقطرى مرفوض ونتيجته محسومة

4 مايو، 2020
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دعا الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي الشرعية للاهتمام بمكافحة كورونا بدلا من التصعيد في سقطرى الذي نتيجته محسومة.

وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر: لم نعد نسمع عن أعمال قتاليه للجيش الوطني ضد الحوثه حتى وان كانت ملفقه .

وتابع قائلا:الانظار تتجه صوب سقطرى وشبوه لا أتوقع أن من فشل في البر .. مأرب والشمال سينجح في البحار.

واضاف: ليت الحكومه تهتم بمكافحة وباء كورونا بدل أن تصعد في سقطرى لان النتيجه محسومة ..ووجود الاخونج غير مقبول وغير مستساغ.

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