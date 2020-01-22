خبير عسكري يضع ثلاثة موجهات للجيش الوطني في نهم لتحقيق النصر

وضع خبير عسكري يمني عدد من الموجهات لكي يكون القتال في “نهم” مثمرا في ميزان ‎الحرب.

وتساءل الخبير العسكري اليمني الدكتور علي الذهب، في تغريدة له على “تويتر” : ‏متى يكون القتال في جبال “نهم” مثمرا في ميزان ‎الحرب؟.

واشار انه إذا كان ذلك ضمن عملية برية واسعة، وتحت غطاء وإسناد من الطيران؛ بحيث يكون القتال في هذه الجبال للمشاغلة، فيما تكون قوات كبيرة أخرى تتقدم عبر طرق التقرب نحو صنعاء، وثالثة تنفذ التفافا على قوات الحوثيين المتحصنة في تلك الجبال.

واوضح أن للجبال في استراتيجيات الحرب أهمية كبيرة، ونمط القتال فيها يختلف عن القتال المناطق الأخرى، ولكن توجيه المعركة نحوها في ظل وجود بدائل أخرى متاحة، سلوك حربي خاطئ.

واختتم بالقول : “أذكركم بأن الحوثيين نادرا ما كانت الجبال هدفهم، ومع ذلك أسقطوا المدن اليمنية، واحدة تلو الأخرى”.