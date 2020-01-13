اليمن العربي

 خبير عسكري يكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية لعدن

13 يناير، 2020
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كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد “فيصل حلبوب”، عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية للعاصمة المؤقته عدن.

 

وقال إن هذه الحكومة بعد كل عودة تخلط الأوراق وتفتعل الإشكاليات وتزرع الفتن وتشجع نشاط الإرهاب، وتختلق الأزمات وهكذا هي فمنذ عودتها الأخيرة حدثت في عدن والجنوب أكثر من 20عملية اغتيال ارهابية بعضها لمواطنيين أبرياء وحدثت عمليات اختطافات لأناس كثير إضافة إلى تعمد الحكومة تأخير ومنع صرف معاشات الجيش والأمن حيث دفع هذا التصرف الأخير إلى خروج منتسبي الجيش والأمن في مسيرات وتظاهرة في شوارع عدن مطالبين الحكومة تفي بوعودها أو تغادر غير مأسوف عليها.

 

 

وحول المطلوب فعلياً من الحكومة الشرعية حسب الإتفاق، قال: دفع المعاشات لكل المؤسسات والجيش، وسحب مليشيات حزب الإصلاح من أبين وشبوة وعودتها إلى جبهات القتال ضد الحوثي، لكن حتى اليوم وبعد مرور ما يقارب 50 يوم على عودة الحكومة ولم تنفذ شي ابداً.

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الأوضاع الحكومة الشرعية بعد خبير عسكري عن عودة لعدن يكشف

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