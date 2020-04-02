نيوز يمن

خبير متفجرات وخاطف “سياح”.. مليشيا الحوثي تشيع قيادياً في القاعدة (صور)

2 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-04-01 21:02:46

شيعت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الأربعاء، قيادياً ميدانياً -سبق وأن التحق بتنظيم القاعدة الإرهابي- بعد أن لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه، في مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

واعترفت المليشيا الحوثية، الأربعاء، بمقتل المدعو “محسن شمار” الذي عينته، بعد اجتياح صنعاء في العام 2014م في منصب أركان حرب اللواء 25 بالجوف ومنحته رتبة لواء في الجيش.

وينحدر “شمار” من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وقبل التحاقه بصفوف مليشيا الحوثيين، كان منخرطاً في تنظيم القاعدة الإرهابي، وعمل فيه خبير متفجرات.

وارتبط “محسن شمار”، بعلاقات وثيقة مع القيادي في تنظيم القاعدة نزيه الحنق ونفذا معاً عمليات اختطاف طالت سياحاً أجانب في اليمن، من بينهم سائح صيني، وفق مصادر أمنية لـ”نيوزيمن”.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي “محسن شمار” كان من أصدقاء الإرهابي عارف محلي الذي فر من سجن الأمن السياسي بصنعاء خلال العام 2006م.

ولاحقاً فر “شمار” إلى محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي شمال اليمن، وانخرط في صفوفها، وعينته رئيساً لأركان حرب اللواء 25 إلى أن لقي مصرعه قبل يومين في محافظة الجوف.

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