خبير يحذّر من زيادة معدلات التضخم وتهديدها مسيرة الاقتصاد

السودان اليوم :

حذر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية د. عماد جامع، من ازدياد معدلات التضخم بالبلاد باعتبارها مهدد أساسي للاستقرار الإقتصادي ومعوق رئيسي لمعاش الناس، وأوضح جامع في تصريح صحفي أن وصول معدلات التضخم الي نسبة تجاوزت ال ٦٠٪ حسب احصاءات الجهاز المركزي للإحصاء يستدعي من الحكومة الانتقالية التحرك العاجل والنظر في قضية أجور العاملين بالدولة خاصة وان هذه الأجور لاتكفى لمتطلبات الحياة الأساسية مشيرا الي تصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخرا والتي عزا فيها تدني معدلات الإنتاج في البلاد إلى ضعف الأجور داعيا الحكومة لانتهاج سياسات اقتصادية مدروسة تعمل على خفض التضخم وزيادة الإنتاج مشيرا الي الارتفاع المستمر لأسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني مبينا أن ذلك من شأنه ان يحيل حياة المواطنين الي جحيم، وقال الخبير الاقتصادي ان على الحكومة الانتقالية ان تضع عملية معالجة إرتفاع معدلات التضخم نصب عينيها وفي سلم أولوياتها خاصة وان التدهور الاقتصادى وصعوبة الأحوال المعيشية كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق والذهاب برموزه لغياهب السجون.