خدمة تقفي الأثر كيف اتتبع شحنتي من البريد السعودي، حيث يعتبر تقفي الاثر من أهم الخدمات التي يقدمها البريد بالمملكة العربية السعودية ،ويحتاج الي هذه الخدمة الكثير من المواطنين حتي تساعدهم بشكل كبير في أداء اعمالهم بصورة سهلة ويسيرة ،ومن خلال موقعنا alahlam.com يمكنكم متابعة القراءة للتعرف علي الخطوات اللازمة لذلك .

خدمة تقفي الاثر البريد السعودي

يتسأل الكثير من المواطنين والمقيمين بالاراضي السعودية عن خدمة تقفي الاثر البريد الممتاز السعودي .

البريد الممتاز السعودي . هي خدمة هامة مقدمة من البريد السعودي لتتبع مكان الطرد الخاص بك من وقت خروجه الي مكان وصله والاطمئنان علي أمنه وسلامته .

الخاص بك من وقت خروجه الي مكان وصله والاطمئنان علي أمنه وسلامته . فيستطيع اي شخص منهم ارسال الطرود الخاصة بهم سواء كانوا داخل او خارج المملكة العربية بشكل الكتروني .

المملكة العربية بشكل الكتروني . حيث يتمكن من ذلك عن طريق الدخول للبواية الالكترونية للبريد السعودي واتباع جميع الخطوات حتي يتمكن من الاستفادة بهذه الخدمة .

قام الفرع المركزي بمؤسسة البريد السعودي بوضع رقم خاص للتواصل عن طريقه وذلك بصورة مجانية للرد علي اي تساؤل او تقديم الدعم .

للرد علي اي تساؤل او تقديم الدعم . كما قامت هيئة البريد بتوفير العديد من ا لقنوات المخصصة لتلبية كل الخدمات لجميع العملاء حتي يتمكن أكبر قدر من الاشخاص الاستفادة من كل ما يقدم من خلال هذه المؤسسة .

لتلبية كل الخدمات لجميع العملاء حتي يتمكن أكبر قدر من الاشخاص الاستفادة من كل ما يقدم من خلال هذه المؤسسة . حيث يتمكن كل شخص من ايجاد حل لكل المشكلات التي تمنع وصول الشحنة الخاصة به .

لكل المشكلات التي تمنع وصول الشحنة الخاصة به . ومن اهم المتطلبات التي تلزم لكي يتم تتبع الطرد هو رقم التتبع .

حيث يتمكن كل مواطن او مقيم من خلال هذا الرقم بتتبع الشحنة سواء كانت مرسلة او مستقبلة ، فتقدم هيئة البريد هذه الخدمة لجميع الاشخاص.

، فتقدم هيئة البريد هذه الخدمة لجميع الاشخاص. فهذه الخدمة الالكترونية وباقي الخدمات الاخري ساعدت علي توفير الكثير من الوقت والجهد وعدم الحاجة الي الذهاب الي مكاتب البريد والتكدس للاستفسار عن الشحنات .

مزايا تقفي الاثر البريد السعودي الممتاز

يتميز تقفي الاثر بأنه خدمة من الخدمات الالكترونية للبريد سواء مسجل او بريد ممتاز .

للبريد سواء مسجل او بريد ممتاز . تقدم من خلال قنوات كثيرة منها الرد الالي ، البوابة الالكترونية ، مراكز الخدمة ، مكاتب البريد .

يستطيع الشخص من خلالها تتبع شحنته الخاصة سواء مرسلة او مستقبلة حتي مكان وصولها المحدد .

المحدد . تقدم هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين والاجانب من جميع الجنسيات المقيمين بالسعودية والزائرين .

يمكن للشخص تتبع شحنته سواء داخل الاراضي السعودية او خارجها .

تقدم هذه الخدمة لجميع الاشخاص بشكل مجاني دون اي رسوم .

خطوات تقفي الاثر البريد الممتاز السعودي

حيث ان هذا الرقم يستلمه العميل بعد ارسال الشحنة ودفع الرسوم الخاصة بشحنها.

بعد ارسال الشحنة ودفع الرسوم الخاصة بشحنها. ومن الضروري ان يعطي المرسل رقم الشحنة للمستقبل لكي يستطيع تتبعها .

لكي يستطيع تتبعها . علما بأن رقم التتبع عبارة عن 9 أرقام وبعض الحروف قد تكون حرفين .

وبعض الحروف قد تكون حرفين . يجب التأكد من كتابته بشكل صحيح والضغط علي تتبع .

سوف تظهر كل تفاصيل الحالة الخاصة بالشحنة ومكان تواجدها الحالي .

ساعات العمل بالبريد السعودي

هيئة البريد من اهم الهيئات بالحكومة السعودية ، حيث انها تعمل علي تقديم خدماتها لكل من تواجد باراضي المملكة .

بالحكومة السعودية ، حيث انها تعمل علي تقديم خدماتها لكل من تواجد باراضي المملكة . وتنتشر مكاتبها بعدد كبير في كل انحاءها وصل ،ولكن تم تقليلها بسبب الظروف الطارئة وانتشار فيروس كورونا .

حيث ان ساعات الدوام بكل من هذه المكاتب تكون من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 8:45 مساء كل يوم .

. مع العلم ان خدمة العملاء للبريد السعودي تعمل علي مدار 24 ساعة كاملة لتلقي اي شكوي او تجيب عن اي استفسار .

مدة خدمة تقفي الاثر البريد السعودي وقنواتها الاخري

مدة الخدمة هي يوم واحد فقط .

فقط . ويمكنك عزيزي القارئ اذا تعذر عليك الدخول للبوابة الالكترونية ، يمكنك الاتصال بمراكز الخدمة علي رقم (920005700)

او من خلال الذهاب الي الفرع التابع له.

او من خلال تحميل تطبيق البريد السعودي علي اي هاتف ذكي .

البريد السعودي

تم تأسيس مؤسسة البريد السعودي في عام 1926 م .

وعلي الرغم من أنها من أقدم المؤسسات بالمملكة الا انها تحرص علي التطور الدائم في تقديم الخدمات لجميع المتعاملين معها .

في تقديم الخدمات لجميع المتعاملين معها . وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة السعودية 2030 والتي تسعي الي تقديم جميع الخدمات من جميع الهيئات الحكومية لكل المواطنين بشكل الكتروني مميز وذلك لتقليل التزاحم وتوفيرا للوقت والجهد.

والتي تسعي الي تقديم جميع الخدمات من جميع الهيئات الحكومية لكل المواطنين بشكل الكتروني مميز وذلك لتقليل التزاحم وتوفيرا للوقت والجهد. يمتلك البريد الرسمي للملكة شبكة فعالة موزعة علي كل انحاءها حوالي 478 فرع رئيس ، و 180 مكتب .

عمل البريد السعودي علي استثمار كبير في البنية التحتية الالكترونية للعمليات البريدية وتم رفع جودة الخدمات وزيادة سرعتها .

وزيادة سرعتها . ساهم العنوان الوطني في زيادة قدرة التوزيع وتقديم حلول متميزة للشبكات الاجتماعية.

في زيادة قدرة التوزيع وتقديم حلول متميزة للشبكات الاجتماعية. علاوة علي تحديث مكاتب البريد وتقديم خدمات جديدة مثل تحويل الاموال ، و خدمة مكاني لبيع التذاكر.

الخدمات الالكترونية المقدمة من البريد السعودي

تسجيل العنوان حيث يستطيع العميل تسجيل عنوان منزله الرسمي بكل سهولة ويسر.

حيث يستطيع العميل تسجيل عنوان منزله الرسمي بكل سهولة ويسر. تقفي الاثر وكما ذكرنا هو تتبع حالة الطرد الخاص بك والتعرف علي مكان تواجده ووقت ووصوله .

وكما ذكرنا هو تتبع حالة الطرد الخاص بك والتعرف علي مكان تواجده ووقت ووصوله . المكاتب البريدية عرض معلومات عن عناوين جميع المكاتب الخاصة بالبريد السعودي مع توفير اوقات الدوام بها بالاضافة الي امكانية لعرض خريطة الموقع .

عرض معلومات عن عناوين جميع المكاتب الخاصة بالبريد السعودي مع توفير اوقات الدوام بها بالاضافة الي امكانية لعرض خريطة الموقع . ا لحاسبة البريدية حيث يتمكن العميل من خلالها معرفةحساب تكلفة الشحن في مختلف انواع الخدمات المتاحة للشحن .

حيث يتمكن العميل من خلالها معرفةحساب تكلفة الشحن في مختلف انواع الخدمات المتاحة للشحن . تسجيل صندوق بريد توفر هذه الخدمة امكانية تسجيل صندوقبريد للمستخدم مع اتاحة دفع الرسوم من خلال خدمة سداد او اي حساب بنكي .

توفر هذه الخدمة امكانية تسجيل صندوقبريد للمستخدم مع اتاحة دفع الرسوم من خلال خدمة سداد او اي حساب بنكي . بريدي اون لاين ويتمكن العميل من خلالها اداء الكثير من الخدمات الالكترونية مثل معرفة الفواتير ، و اشتراك صندوق البريد ، اشتراك خدمة واصل ، وواصل العالمي .

ويتمكن العميل من خلالها اداء الكثير من الخدمات الالكترونية مثل معرفة الفواتير ، و اشتراك صندوق البريد ، اشتراك خدمة واصل ، وواصل العالمي . ايضا توفر الاتصال بخدمة العملاء بشكل الكتروني وليس عن طريق الهاتف فقط .

الي هنا عزيزي القارئ نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه خطوات تقفي الاثر للبريد الممتاز السعودي ، والعديد عن المعلومات عن الخدمات الالكترونية الاخري التي يقدمها ، نتمني ان ننال اعجابكم ويسعدنا تلقي تعليقاتكم .