خذلان مكتب الصحة بأبين يدفع مدير مكتبه بمديرية جيشان إلى الاستقالة

زنجبار «الأيام» خاص

قدم مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية جيشان أبين، مبارك حسين محمد عمش، استقالته إلى السلطة المحلية بالمديرية.

وبرر عمش هذه الخطوة المفاجئة منه بسبب التخاذل الذي بدا من مكتب الصحة بالمحافظة، حد قوله.

وقال إن استقالته جاءت نتيجة انعدام التعاون من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وأنه لم يتم تفعيل البرامج الصحية وبرامج الرعاية، مما أدى إلى شلل في العمل الصحي في المديرية.

وأضاف: إن مخصص المكتب هو (96,000) ريال فقط، وهو لا يكفي لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نواحي المديرية المترامية الأطراف، مؤكداً أن مكتب الصحة في المحافظة يهمل مكتب المديرية بعدم رفده بالكفاءات والكادر الذي يحتاجه المكتب، وعدم توفير المستلزمات الضرورية كجهاز الالتراساوند (الموجات فوق الصوتية US و E C G )، في حين أن المراكز الصحية في بقية المديريات لديها طاقم عمل متكامل وتتوفر لديهم المستلزمات التي يفتقر إليها مكتب مديرية جيشان.

ودعا عمش، في ختام حديثه، طاقم المكتب بالاستمرار بالعمل ورفع التقارير الشهرية لمكتب المحافظة على أمل أن يتم الالتفات لهذه المديرية المنسية وحل مشاكلها في القريب العاجل.



