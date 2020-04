خرجت المنظومة الكهربائيّة بعدن مجددا مساء الاثنين.

كانت المنظومة قد خرجت عصرا وعادت لنصف ساعة.

وقال مسؤولون لصحيفة عدن الغد انهم يحاولون تشغيلها مجددا..

The electrical system got out of coverage in Aden on Monday evening.

The system was out in the afternoon and returned for half an hour.

Officials told Aden El Ghad newspaper that they are trying to turn on it again.

ترجمة / صهيب وديع ابن عدن

