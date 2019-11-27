خسائر بممتلكات المواطنين جراء قصف المليشيات في جبهة ثرة بأبين

تضررت ممتلكات المواطنين، اليوم الأربعاء، جراء القصف الحوثي العنيف في جبهة ثرة بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

وأضافت مصادر محلية، أنه “منذ ثلاثة أيام والاشتباكات، والقصف بقذائف الهاون وقذائف الكاتيوشا من قبل المليشيات بشكل يومي حيث سقطت اليوم أكثر من خمس قذائف فيما عمليات القنص بشكل مستمر.

وبحسب المصادر، فإن إشتباكات بين الطرفين تواصلت بالإسلحة المتوسطة وقد قامت المليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على مواقع المقاومة وسقط أحد الصواريخ على قرية عرفان التي على ميسرة الجبهة بشكل عشوائي.

وطبقا للمصادر، فإن الصاروخ سقط وسط القرية وبجانب منازل المواطنين، وأحدث خسائر مادية من بينها أضرار بمنازل بعض المواطنين، وأيضا سيارة أحد المواطنين تضررت جراء الشظايا.

كما أحدث أيضا الهلع والخوف بين أوساط الساكنين والأطفال، وقد شوهد الأطفال وهم يهربون من منازلهم.

وأضافت المصادر، أن القصف لم يحدث أي خسائر بشرية في صفوف المواطنين.

الجدير ذكره، أن هذا القصف العشوائي لازال مستمر على المواقع في الجبهة من قبل المليشيات ردا على المقاومة الجنوبية بثره التي دمرت مترس من متارسهم بشكل كامل يوم أمس الثلاثاء.