خسائر حوثية فادحة في جبهة نهم بصنعاء

كبد الجيش الوطني ،اليوم الاثنين ، مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة “إن أبطال الجيش تصدوا لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب واسفر ذلك عن مقتل واصابة العشرات من المليشيا”.

وأضاف “أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة صلب وتمكنت من تدميريها بالكامل، فيما دمّرت مقاتلات التحالف عربة وعدد من الأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر قادمة من عمق صنعاء، ومقتل جميع العناصر التي كانت على متنها”.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية بمديرية نهم.