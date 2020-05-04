عدن تايم

خسائر مادية كبيرة جراء السيول التي ضربت مناطق وادي حضرموت

4 مايو، 2020
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عدن تايم – خاص :

شهدت مدن وضواحي وادي وصحراء محافظة “حضرموت”، فجر اليوم الإثنين، أمطار غزيرة خلفت أضرار كبيرة في الممتلكات.

وقال مواطنون ، إن سيول جارفة عمت الوديان المدن نتج عنها خسائر مادية في الطرقات وتهدم لأحد منازل المواطنين.

ولفت السكان إلى أن منزلا بحي السحيل بمدينة “سيئون”، عاصمة وادي حضرموت، انهار جزئياً، نتيجة لتراكم مياه الأمطار أعلى سطحه المبني من ” اللِبن، مما سهل عملية الانهيار”.
وبحسب المصادر الانهيار، لم يوقع أي خسائر بشرية، سوى المادية فقط”.

وتدفقت السيول بكثافة إلى سوق الحنظل التاريخي بسيئون.

وشهدت معظم مديريات وادي وصحراء حضرموت، أمطاراً رعدية غزيرة، تدفقت على أثرها السيول في الوديان والشعوب.

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