خسارة المنتخب اليمني أمام نظيره الإماراتي في ميزان رواد التواصل الاجتماعي

أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بمنشورات متباينة عقب هزيمة المنتخب اليمني أمام نظيره الإماراتي في اولى مباريات المنتخبين في بطولة كأس الخليج الـ 24 .

وامتزجت منشورات نشطاء التواصل الاجتماعي بالفكاهة والطرافة في المقارنة بين منتخب اليمن ونظيره الإماراتي عقب فوز الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل .

ورصد المشهد العربي عدد من منشورات نشطاء وصحفيين ناقشوا بمنشوراتهم نتيجة مبارات اليوم التي جمعت المنتخب اليمني مع المنتخب الاماراتي وانتهى لصالح الامارات بثلاثة اهداف دون مقابل .

حيث خاطب الناشط زيد بن يافع مشجعي منتخب اليمن بلغة ساخرة قائلا: يا مشجعي منتخب اليمن مش مهم النتيجة أهم شيء ان بسكويت أبو ولد اقدم من برج خليفة , في إشارة الى الإساءات التي يكيلها اخوان اليمن ضد الإمارات .

وسخر الاعلامي حسن باحريش من هزيمة المنتخب اليمني أمام المنتخب الإماراتي قائلا : لو لا تدخل الطيران كان المنتخب اليمني فاز .. ويتساءل أيضاً : كيف لي ان اشجع فريق يحمل العلم اليمني و كانت الدبابات وراجمات الصواريخ تدك مدن الجنوب وهي ترفع العلم نفسه .

وكتب الصحفي حسين حنشي مقالا مطولا بعنوان لست مع منتخب حسن زيد ولا يمثلني في اشارة الى المنتخب الذي يمثل اليمن في بطولة خليجي 24 .

الحنشي تحدث بمقاله عن الاقصاء والتهميش الذي تعرض له أبناء الجنوب منذ صيف 94م حتى اليوم وبمختلف المجالات ويقول : ليس لدي انتماء ابدا لوطن اسمه الجمهورية اليمنية لا اشعر بشيء نحوه غير ذكريات الأسى والحزن !

وتابع الحنشي : كانت الوحدة وكان الفرح ثم كانت اغتيالات بعد الوحدة ثم حرب 94م وحدث جرح كبير ثم قبل حرب ضد نظام وليس ضد شعب وكان الجنوب اصلا مشتت لكن تراكمت الجراح والإقصاء وكل يوم يتضح للشعب الجنوبي انه اجتياح ضد بلد وشعب وإقصاء للجميع فتوحد الجنوب وصار ضد الشعب ولم يعد الشمال يواجه نظام عدن بل شعب وهوية !.

الحنشي تحدث في مقاله عن تعامل النخب اليمنية والاحزاب مع قضية ومطالب شعب الجنوب مشيرا أن كل التنظيمات والاحزاب اليمنية تتعامل باسلوب التهميش والاقصاء لكل ماهو جنوبي .

ويضيف الحنشي : لا أستطيع ان أكون منافق واقف مع منتخب حسن زيد فبالنسبة لي اي جنوبي فيه لايختلف عن ناصر باقزقوز او عبدالعزيز بن حبتور او غالب مطلق او لبوزة لا تعنيني جيناته ابداً , سبق ووقفت مع منتخب اليمن حتى الفترة القريبة جدا وقلت فيه شباب يمثلوننا لكن بعد إقصاء لاعب لمجرد انه مع نخبة شبوة دمروا حتى الهوية الرياضية !.

ويختتم مقاله باعلان دعمه وتشجيعه للمنتخب الكويتي قائلا: في البطولة الخليجية انا اقف مع منتخب الكويت الذي احبه منذ الطفولة وفي مباراة اليمن واي منتخب انا متفرج مثل مباراة عمان والبحرين الا ان قابل اليمن الكويت فانا كويتي !

الناشط الصحفي باسم الشعيبي يقول ساخرا: لولا الطيران ما فازت الإمارات وانهزم منتخب اليمن .

ويضيف : على العموم وبأخلاق رياضية نبارك للإمارات وهاردلك لليمن و صبرا جماعة الاخوان ضربتين بالراس توجع خسارة قطر وفوز الإمارات .

ويأتي ذلك عقب فوز المنتخب الإماراتي في أولى مبارياته ببطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة في قطر، وذلك على حساب نظيره اليمني بنتيجة 3/0 في الدقيقتين 22 و38 ليحسم المباراة مبكرا، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 55.

وتصدر “الأبيض” الإماراتي المجموعة الأولى في “خليجي 24” بعد الجولة الأولى، وسيقابل نظيره العراقي ، الجمعة.

وكان منتخب “أسود الرافدين” قد هزم صاحب الضيافة منتخب قطر في افتتاح البطولة بنتيجة 2-1، في وقت سابق من الثلاثاء.