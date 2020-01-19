خسارة فادحة في مؤشر ”بورصة” الجمال!

أحب أن أتأملك وأنتِ ناعسة على سريرك، ملفوفك هناك بلحافك الأبيض كفتنة نائمة، كسحر غامض، تنتظرين نبيّك الخاص ليكتشفه، ليزيح الستار عنه ويلتهمه، تتثائبين كطفلة تأخر بها المنام ولا تقوى على السهر، وربما لا تجد من يشاركها لحظات الضجر.

هناك في أقاصي الريف، حيث القرى الحزينة تنام بعد العشاء، والنساء المتعبات، النساء القادمات من الحقول ينعسن بعد صلاة المغرب على أرضية المنزل دون سرير وثير ولا حبيب قريب.

وحدك تكسرين العادات يا صبيّة، وحدك تسهرين في قرية منطفئة وأنا فتى وحيد مثلك، تسكنين في القرية وأسكن في المدينة، لقد تشابه حال القرى والمدن يا رفيقة، وهأنذا أهرب من جو المدينة نحوك، أتمنى لو أهاجر إليك وأكسر عزلتي بين يديك.

أحب أن أراكِ مسترخية كمحاربة غجربة قضت ليلتها تقاتل الضجر بالرقص، تقاوم قسوة الحياة بمخالب الفتنة، تتحدى وحشة الظلام بوهج الأنوثة، وتلوذ بخصرها هربًا من خيبة الرجال. هناك حين ينال منك التعب تستسلمين للنعاس وقد فقدتِ أملك بحبيب وثيق يطوق خصرك وتنامين آمنة بين ضلوعه.

لقد تشابه حالنا يا لئيمة، ماذا لو مددتي يديّك إليّ أو مددت يديّ إليك، أطوي خصرك، نتواسى قليلًا، نتعانق طويلًا ونسب العالم وننام.

مشهد النعاس وهو يتسلل إليك يثير شهيتي لعناقك، لسرقة الحياة منك قبل أن يسرقك النوم مني. أشتهي رصد ملامحك في اللحظات الفاصلة بين صحوك ومنامك، كيف يدب النوم في جسدك، كيف تتبدل ملامحك، أتمنى أن أرسمك حينها، غافية كراهبة انتهت للتو من تأدية صلواتها وأسلمت روحها للإله.

أود أن أتأملك نائمة، وأود لو أتمكن من انتزاع حاجتك للنوم؛ كي أبقيك يقظة على الدوام، أرى أني أحق بكِ من النوم، وأرى أن نوم الجميلات يتسبب بخسارة فادحة في مؤشر “بورصة” الجمال.

لا ينبغي للجمال أن ينام، يتوجب أن نبتكر عقاقير تؤدي مهمتها في منح الجميلات شعور الاسترخاء دون أن يكنّ بحاجة للنوم أو على الأقل دون أن يستغرقن وقتًا طويلًا في المنام.

أيتها النسوة الجميلات: لا تنمن، لا تدعن الكوكب فريسة للوحشة، ولا قلوب العشاق طعامًا للحنين .

ااه ما أجمل ملامح النساء حين يراودهن النعاس..اللعنة على كل رجل لا يتأمل حبيبته وهي نائمة..متزوج كان أو عازب، عاشق أو مرتبط وعاقد.