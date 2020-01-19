خطر إدمان المخدرات وإرتباطه بقضايا الإرهاب في اليمن

فتوى لوزير اوقاف احدى الدول العربية اثارت اعجاب الكثيرين حيث قال ان “الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجي السموم واجب ديني ووطني، وأن من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات ومهربيها فهو شهيد يضحي بنفسه من أجل مجتمعه ، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها” وتشير هذه الفتوى الى ان حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية ، فالأسرة حينما تراقب أبناءها فهي تحمي نفسها وأبناءها ومجتمعها من خطر يصل الى مرحلة الإدمان ثم قد يتحول لاحقا الى خطر الارهاب.

المخدرات والخمر وغيرها من الخبائث والآفات قد تؤدي الى القتل أو السرقة والرشاوي و ارتكاب الحماقات لاجل توفير مبالغ لشرائها او في حالة وصل متعاطيها الى مرحلة من الادمان.

وتعمل جهات خارجية وسياسية منذ بزوغ عهد “الوحدة” لتوظيف جميع أدوات الشر بلا استثناء للوصول إلى تحقيق أغراضهم الخبيثة ويأتي الإرهاب والإدمان في مقدمة هذه الأدوات ، وربما كان الإدمان هو المقدمة المستخدمة لمسح العقول ثم السيطرة عليها .

وباتت مواجهة الإدمان في مجتمعنا الجنوبي لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب ، فكلاهما صناعة للموت ، سواء أكان موتا سريعا مباغتا ناتجا عن العمليات الإرهابية والإجرامية والانتحارية ، أم كان موتا بطيئًا ناتجا عن تدمير الخلايا العقلية ، أم موتا قائما على تأثير المخدر وناتجا عنه ، حيث تتعدد الأسباب والموت واحد.