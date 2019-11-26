خطوات تعلم الايكيدو pdf

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تعلم الايكيدو pdf التي هي واحدة من أشهر الفنون القتالية التي تعتمدها اليابان، بالإضافة إلى الفنون الأخري التي اعتمدها الرهبان قديماً كالجودو والكيندو والتايجوستو، والكينبو، إذ أن تلك الفنون القتالية أجمع تهدف إلى دفاع الشخص عن ذاته، كما كانت رياضات المصارعة والمبارزة و ركوب الخيل عند العرب في العصور الوسطى تأتي في سياق الحفاظ على النفس وصيانة الممتلكات، حيث ظهرت الايكيدو في القرن العشرين على يد المعلم مورهاي أوشيبا، وتنبى اللعب من بعده ابنه الوحيد كيششورما، فما هي تلك اللعبة، وماذا عن حركاتها، تعرض لكم موسوعة كل تلك المعلومات من خلال هذا المقال، تابعونا.

تعلم الايكيدو

اليكيدو هو فن من الفنون القتالية، التي يتخذها اليابانيون للدفاع عن أنفسهم.

تتكون كلمة الآيكيدو وهي التي تتكون من ثلاث مقاطع وهم Ai بمعنى التوافق والانسجام، Ki بمعنى الطاقة الكامنة التي تصدر عن الإنسان بشكل تلقائي للدفاع عن نفسه في حالة التعرض للأذي أو الخطر، أما عن الDo فهي تعني طريقة اللعب التي يتبناها الآيكيدو.

تلعب رياضة الآيكيدو كفن القتال على نقاط الضعف عند الخِصم، حيث توجه إليه ضربات قوية في أماكن محددة ، مع ضرورة الحفاظ على هدوء اللاعب.

تنتشر بكثرة في اليابان ولكنها لا تُمارس في الوطن العربي، على الرغم من أنفتاحه على الكثير من الألعاب القتالية.

تتطلب لعبة الآيكيدو مهارة عالية من اللعب في تحديد نقاط القوة والضعف عند الخِصم.

تحتاج الآيكيدو إلى صفاء ونقاء ذهني عالي.

تعني الآيكيدو طريقة التحام الروح و التوافق بين الطاقات .

تهدف الآيكيدو إلى الدفاع عن النفس والحد من الأذي الواقع عليها في حالة توجيه العنف والضرر من الطرف الآخر، ولا تهدف إلى إلحاق الضرر بالآخرين.

يعتبر فن الآيكيدو نفسه فن قتالي ينتهي وقت بدايته، ويرجع ذلك إلى أنه لا يعتمد على القتال ولكن على رد الأذي والدفاع عن النفس الفوي في حال التعرض للعدوان أو السلب، بل العمل على الحد من هذا الأذي.

تنافس مدرسة توميكي بأسلوبها شودوكان الفن القتالي الآيكيدو.

يعتمد الآيكيدو على سرعة الرد، استخدام الحواس المرئية والمحسوسة في دفع الضرر، الاتزان العضلي والحركي والذهني والنفسي معاً.

تمارين الآيكيدو

نوضح لك من خلال السطور التالية طريقة الدفاع عن النفس باستخدام الآيكيدو في حال التعرض إلى الآذي، نتابع:

قم باستخدام الآيكيدو بوضعية كسر الشخص الذي يحاول الاعتداء عليك، إذ أنه أثناء القيام بضربك تُصبح الضربة أخف وضعيفة من المتوقعة، لإنه يعمل على المباغتة، ففي هذه الحالة استعمل حركة خفيفة مع الخِصم وحرك يديه إلى الجانب واطرحه أرضاً.

حول يد الخِصم إلى اليمين أو اليسار، واطرحه أرضاً، فهذا يساعد في عملية الكسر.

يمكنك استخدام أضعف نقطة في الشخص الذي أمامك، واستغلال اندفاع الخصم، مما يساعدك في التقليل من قوته.

توجد بعض التقنيات التي تعتمد عليها الآيكيود وهي استخدام السيف، أو البوكين، أو العصي.

تعلم الايكيدو pdf

هنالك العديد من الكتب التي من شأنها أن تعلمك تمارين الآيكيدو والتي سنسردها لك من خلال هذة السطور، تابعونا.

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تناولنا من خلال هذا المقال فن القتال الآيكيدو الذي اشتهر وبرز ضمن أقوى الفنون القتالية في العالم، وخاصة في اليابان والتي تعتمد على بعض الحركات السريعة والخفيفة والتي من شأنها أن تحد من ضرر الخِصم أو المعتدي.