أخبار نادي برشلونة

خطوة تأخرت كثيرا ياريال مدريد !

7 أبريل، 2020
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خطوة تأخرت كثيرا ياريال مدريد !

هاي كورة_بعد مقاومة كبيرة ريال مدريد سيقوم بتخفيض رواتب لاعبيه حيث أخبر النادي الأبيض لاعبيه أنّه في حال استئناف الدوري سيتمّ تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 10% و في حال عدم لعب المزيد من المباريات سيتمّ تخفيض 20% من رواتب اللاعبين.

النادي يتخذ هذه الإجراءات لمواجهة الكورونا لكن حتى الان لم يردّ اللاعبون على النادي بشأن الاقتراح الذي قدمه لهم.

بهذه الخطوة سيكون ريال مدريد قلد برشلونة وأتلتيتكو مدريد الذين سبقاه في تخفيض رواتب النجوم لنسبة وصلت 70 % من قيمة رواتبهم !


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