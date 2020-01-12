خطوة جديدة من وكيل تشافي لإتمام عودته إلى برشلونة

يبدو أن رحيل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني أصبح مسألة وقت، وأن تشافي هيرنانديز سيتولة قيادة الفريق قريباً.

تشافي ارتبط اسمه بتدريب البارسا بعد خسارة الفريق في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة “كادينا كوبي الإسبانية” فأن وكيل أعمال تشافي يصيغ العقود الآن مع وفد برشلونة في المملكة العربية السعودية.

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وأضافت الإذاعة أن فرناندو سولاناس، أحد وكلاء أعمال تشافي، وهو وكيل أعمال أيضاً إيفان راكيتيتش وجيراد بيكيه، وهو من يشرف على صياغة العقود بين برشلونة وتشافي.

وتابعت: “سولاناس تواجد في السعودية لمشاهدة مباريات كأس السوبر، وهو الآن بصدد اتفاق على عقد ليكون تشافي في برشلونة قريباً في منصب المدرب، ومن المرجح أن يكون العقد حتى عام 2022.

تشافي: حلمي تدريب برشلونة لكن لا يوجد عرض رسمي

تشافي كان قد خرج يوم أمس عقب تأهل فريقه إلى نهائي كأس أمير دولة قطر بعد الفوز على الريان برباعية مقابل هدف ليؤكد أنه لا يوجد مفاوضات وأنها اجتهادات صحافة ليس أكثر، ولكنه يحلم بكل تأكيد في تدريب برشلونة.

لاعبو برشلونة خرج عدد منهم بعد الخسارة أمام أتليتكو ليؤكدوا دعمهم لبقاء فالفيردي على رأس القيادة الفنية، ولكن يبدو أن الجماهير وصلت إلى قمة غضبها مما جعل الإدارة تفكر في التعاقد مع تشافي.

وفي حال إقالة برشلونة لفالفيردي من منصبه سيكون أول مدرب يغادر تدريب الفريق في منتصف الموسم منذ الهولندي لويس فان خال عام 2003.