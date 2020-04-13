خفر السواحل بالمهرة تُوعي الصيادين بمخاطر كورونا

أطلقت قيادة مصلحة خفر السواحل في المهرة، أمس، الحملة التوعوية ضد وباء كورونا المنتشر في أنحاء العالم، مستهدفة أماكن تواجد الصيادين وساحات بيع وشراء الأسماك وجميع المتعاملين بالثروة السمكية.

وتضمنت الحملة نشر ملصقات إرشادية بمخاطر الجائحة وكيفية الوقاية منها وماهية الأعراض الناتجة عن الإصابة به.

خفر السواحل بالمهرة تُطلق حملة توعوية بمخاطر كورونا بين الصيادين

وأهاب العميد محمد طارش، مدير عام خفر السواحل قطاع البحر العربي، أثناء تدشين الحملة بمنطقة محيفيف، الجميع بتوخي الحذر الشديد وأخذ الحيطة وعدم التهاون أو التساهل في التعامل بالإجراءات التي يتم نشرها عبر مكتب الصحة والسكان.

وأكد دعمه الكامل لما تمليه المصلحة العامة في الحفاظ على سلامة المجتمع ونشر الوعي الصحي لتجنب مخاطر الأوبئة والعمل على تكثيف الجهود في التثقيف المستمر.

ودعا قائد خفر السواحل بالمهرة الجميع إلى مؤازرة السلطة المحلية في الظرف العصيب والتكاتف لنشر الثقافة الصحية والعمل على تطبيقها في المجتمع.​