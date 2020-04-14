نخبة حضرموت

خفر السواحل بحضرموت ينفذ حملة رش تعقيمية لحماية أفراده من فايروس كورونا ⋆

14 أبريل، 2020
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المكلا (نخبة حضرموت) إعلام خفر السواحل

نفذت قوات خفر السواحل بحضرموت، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة المكلا، حملة الرش التعقيمية، بمادة الكلور المخفف، بمشاركة منتدى الروضة التطوعي.

وتأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري، وضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية لحماية الأفراد من مخاطر وباء كورونا.

واستهدفت الحملة في يومها الأول المشروع الرابع السمكي وأماكن وسكنات قوات خفر السواحل بميناء المكلا، وكذا زوارق التدخل السريع والإخلاء والإنقاذ البحرية لقوات الخفر.

وتم خلال الحملة تعقيم العباري المغادرة نهائياً إلى الصومال، وكذا تعقيم البواخر التي استوفت مدة الحجر الصحي المقدر بأربعة عشر يوم، واستكملت الفحوصات الطبية من قبل الفريق الطبي التابع لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان.

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