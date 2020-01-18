خفر السواحل تشارك في تدشين العام التدريبي للمنطقة العسكرية الثانية لمرحلته الاولى

بتوجهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني، شاركت قيادة قوات خفر السواحل بقيادة مقدم/ سالم عوض النموري قائد قوات خفر السواحل للتدشين للعام التدريبي “عام الانضباط العسكري” للمنطقة العسكرية الثانية 2020.

وخلال التدشين الذي أقيم الأربعاء عرضت قوة من خفر السواحل عرضا عسكريا ضمن العروض العسكرية لكافة الوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية الثانية.

وابرزت قوات خفر السواحل خلال التدشين للعام التدريبي “عام الانضباط العسكري” جناح للتعريف بمهام خفر السواحل ودورها في حماية الشريط الساحلي لمحافظة حضرموت.

واطلع اركان المنطقة العسكرية الثانية للجناح لقوة خفر السواحل لمهام خفر السواحل وشرح مفصل للمهام والدور التي تقوم به هذه القوة وتم خلال اطلاع الاركان عن هذا العام سيتم انتشار لقوات خفر السواحل في جميع نقاط الاختصاص ع الشريط الساحلي و تم تقسيم قوات خفر السواحل الى اربعه قطاعات وهي القطاع الاول: (القطاع الشرقي)ويمتد من حضاتهم الى رأس باغشوه القطاع الثاني:ويمتد من رأس باغشوه الى الشحر،القطاع الثالث:ويمتد من الشحر الى المكلا،والقطاع الرابع :من المكلا الى رأس الكلب في حدود شبوه.

وشهدت قوات خفر السواحل في فترة تولي القائد النموري ،نهضه نوعيه في جميع القطاعات من عملية دورات تأهيليه وهيكلة للقوه ورفد القوه بعدد 31 زورق حربي بأحدث الأجهزة الحديثة بالإضافة الى العدد السابق 16 زورق حربي،كما تم إضافة عدد من مكاتب القوه البشرية في جميع المواقع, وايضا سوف يتم تفعيل دور قوات خفر السواحل في الريدة الشرقية،ورفدها بعدد كافي من الافراد والزوارق الحربية.

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