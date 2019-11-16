خفر السواحل تندد بمحاولة السيطرة على ميناء الاصطياد بالتواهي وتحذر من عواقب ذلك على الموانىء اليمنية

│الخبر | خاص

اصدرت قيادة خفر السواحل بمدينة عدن بقيادة اللواء الركن خالد القملي بيانا هاما بخصوص قيام قوة من لواء حماية المنشاءات بمحاولة تسلم ميناء الاصطياد بمديرية التواهي يوم السبت من قوات تابعة لامن عدن.

وقال البيان الصادر عن قيادة القوات ان محاولة السيطرة على ميناء الاصطياد ومنح جهة أخرى حق الاشراف عليه وتأمينه مخالف لمهام وسلطة قوات خفر السواحل ليس في عدن وحدها بل على مستوى نطاق عمل جهاز مصلحة خفر السواحل في عموم المحافظات .

واوضح البيان ان ما حصل اليوم بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التامين يعد انتهاك صارخ للأنظمة والقوانين الأمنية المتعارف عليها ولا يحوز السكوت عنه.

وتاليا نص التصريح :

صرح مصدر مسؤل في مصلحة خفر السواحل اليمنية ومقرها العاصمة المؤقتة عدن بأن إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشأت وغيرها تحت مسمى تامين ميناء عدن بكافة مرافئه المختلفه يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code التي تشرف على تنفيذه المنظمة البحرية الدولية IMO والذي يترتب على ذلك اعتبار الموانئء اليمنية غير ممتثلة دولياً ل ISPS Code ويؤدي الى استمرار كلفة التامين على السفن .

كما يعد مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة امن المواني الوطنية المعتمدة منذ تأسيس المصلحة ، حيث امن الموانئء من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد اي جهة أخرى في الموانيء لايخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني.

ما حصل اليوم من دخول أفراد من حماية المنشاءات الى ميناء الاصطياد بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التامين يعد انتهاك صارخ للأنظمة والقوانين الأمنية المتعارف عليها ولا يحوز السكوت عنه.

داعياً مؤسسة الرئاسة والاشقاء في التحالف والحكومة بأهمية سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل (امن الموانيء) من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخاء وميناء المكلا وميناء بالحاف .

حيث والمصلحة لديها الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لخبرة أفرادها في هذا المجال والذي هو حسب قرار الإنشاء من اختصاصات ومسؤلياتها.

صادر عن قيادة مصلحة خفر السواحل اليمنية

عدن – 16 نوفمبر 2019

│المصدر – الخبر